Унижение
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Унижение

Унижение (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Humbling
Драмы102 мин18+

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Сюжет

Успешный и знаменитый, одарeнный, но уже «навсегда уставший» и утративший вдохновение актер в предвкушении финала карьеры пытается покончить с собой. Любовь и отношения с девушкой значительно моложе его, кардинально меняют вектор сведения счетов.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb