Унижение (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Успешный и знаменитый, одарeнный, но уже «навсегда уставший» и утративший вдохновение актер в предвкушении финала карьеры пытается покончить с собой. Любовь и отношения с девушкой значительно моложе его, кардинально меняют вектор сведения счетов.



Уни�жение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.