Унижение (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Humbling
Драмы102 мин18+
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Сюжет
Успешный и знаменитый, одарeнный, но уже «навсегда уставший» и утративший вдохновение актер в предвкушении финала карьеры пытается покончить с собой. Любовь и отношения с девушкой значительно моложе его, кардинально меняют вектор сведения счетов.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Грета
Гервиг
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актриса
Кира
Седжвик
- НААктриса
Нина
Арианда
- Актёр
Билли
Портер
- ЧГАктёр
Чарльз
Гродин
- МЛАктриса
Мэри
Луиза Уилсон
- Актёр
Дэн
Хедайя
- ЛЦАктриса
Ли
Цзюнь Ли
- БГСценарист
Бак
Генри
- ФРСценарист
Филип
Рот
- Продюсер
Барри
Левинсон
- Продюсер
Аль
Пачино
- СЙХудожник
Стивен
Йос Фэн
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос