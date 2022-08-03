Университетский вампир (фильм, 2011) смотреть онлайн
6.82011, Vamp U
Ужасы, Комедия92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Уэйн Грецки — вампир, который из-за психологической травмы больше не может выпускать клыки. Свою травму он получил 300 лет назад, когда непреднамеренно убил Мэри Липински — любовь всей его жизни. Пытаясь отвлечься от терзающей боли, он преподает историю в колледже (кто, как не он?). Чтобы восстановить утраченную способность, он привлекает в помощники своего друга, доктора Левин. Ничто не помогает, пока в колледже не появляется Крис Келлер — копия погибшей Мэри. По студенческому городку начинают расползаться слухи о мрачной связи между Гретцки и студенткой. Когда Уэйн превращает Крис в вампира, ее жажда крови выходит из-под контроля, городок погружается в кровавое безумие, и слухи становятся реальностью.
Рейтинг
3.4 КиноПоиск
4.0 IMDb
- МНРежиссёр
Маклейн
Нельсон
- ДГАктриса
Джули
Гонсало
- АДАктёр
Адам
Джонсон
- АНАктриса
Алексис
Нэп
- Актёр
Гэри
Коул
- МНАктёр
Маклейн
Нельсон
- ММАктёр
Мэтт
Маттсон
- КНАктриса
Клэр
Нидерпрюэм
- ФЛАктёр
Фрэнки
Леванджи
- ДВАктёр
Джейк
Ван Вагонер
- МНСценарист
Маклейн
Нельсон
- ББПродюсер
Брайнтон
Брайан
- ТГПродюсер
Т.Р.
Гурли
- БДПродюсер
Брэд
Джонсон
- МНПродюсер
Маклейн
Нельсон
- ДПХудожник
Джастин
Патридж
- СШМонтажёр
Стивен
Шимек
- СМКомпозитор
Сэм
Минз