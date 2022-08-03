Уэйн Грецки — вампир, который из-за психологической травмы больше не может выпускать клыки. Свою травму он получил 300 лет назад, когда непреднамеренно убил Мэри Липински — любовь всей его жизни. Пытаясь отвлечься от терзающей боли, он преподает историю в колледже (кто, как не он?). Чтобы восстановить утраченную способность, он привлекает в помощники своего друга, доктора Левин. Ничто не помогает, пока в колледже не появляется Крис Келлер — копия погибшей Мэри. По студенческому городку начинают расползаться слухи о мрачной связи между Гретцки и студенткой. Когда Уэйн превращает Крис в вампира, ее жажда крови выходит из-под контроля, городок погружается в кровавое безумие, и слухи становятся реальностью.

