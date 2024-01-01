Универсальный язык
Wink
Фильмы
Универсальный язык
5.72024, Une langue universelle
Драма, Комедия89 мин18+
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Универсальный язык (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Выгоревший на работе мужчина увольняется и возвращается в родной городок, где канадские реалии причудливым образом переплелись с иранской действительностью. Сюрреалистичная комедия «Универсальный язык» — фильм о поиске себя в непонятном мире, получивший приз зрительских симпатий на Каннском кинофестивале.

Устав от изнуряющей работы в Квебеке, Мэттью решает поехать домой — в маленький, но уютный Виннипег, чтобы вновь увидеться с матерью. Для Канады этот город выглядит необычно: все знаки и вывески здесь написаны на языке фарси, по улицам бродят продавцы грецких орехов, а вместо канадского доллара в ходу валюта под названием риэль. Здесь у Мэттью появляются новые знакомые. Среди них двое детей, которые пытаются достать замерзшую во льдах пачку денег, чтобы купить однокласснику новые очки. А еще странный гид, который водит самые скучные городские экскурсии на свете, и загадочный мужчина, живущий теперь вместе с матерью Мэттью.

Как все они и этот чудесный город изменят жизнь героя, расскажет фильм «Универсальный язык» 2024 года. Смотреть онлайн эту необычную комедию вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
Канада
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb