Ундина
Wink
Фильмы
Ундина

Ундина (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.22020, Undine
Фэнтези, Триллер86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История всепоглощающей любви на грани жизни и смерти – классический сюжет эпохи романтизма – на фоне современного Берлина.

Страна
Германия, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb