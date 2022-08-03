Ундина (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.22020, Undine
Фэнтези, Триллер86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- КПРежиссёр
Кристиан
Петцольд
- ПБАктриса
Паула
Бер
- ФРАктёр
Франц
Роговский
- МЗАктриса
Марьям
Заре
- Актёр
Якоб
Маченц
- АРАктриса
Анна
Ратте-Полле
- РСАктёр
Рафаэль
Стаховяк
- ЮФАктриса
Юлия
Франц Рихтер
- ГЭАктриса
Глория
Эндрес де Оливейра
- ХБАктёр
Хосе
Баррош
- ЭТАктёр
Энно
Требс
- КПСценарист
Кристиан
Петцольд
- ФКПродюсер
Флориан
Кёрнер фон Густорф
- ММПродюсер
Маргарет
Менегос
- ББМонтажёр
Беттина
Бёхлер
- ГФОператор
Ганс
Фромм