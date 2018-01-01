Умри – скачай приложение и умри (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

К парню в гости приходит знакомая. Девушка чего-то очень сильно боится и, попросив его телефон, скачивает на него приложение You Die и убегает. Приложение постоянно напоминает о себе звонками, и теперь его «счастливый» обладатель через экран смартфона видит мёртвых людей. Этот парень, в свою очер�едь, устанавливает адское приложение случайной встречной в магазине. Та поначалу не придаёт происходящему значения, но вскоре приложение начинает сводить девушку с ума.



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