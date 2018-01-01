Wink
Детям
Умка на елке
Актёры и съёмочная группа фильма «Умка на елке»

Актёры и съёмочная группа фильма «Умка на елке»

Режиссёры

Александр Воробьёв

Александр Воробьёв

Режиссёр

Актёры

Лариса Брохман

Лариса Брохман

АктрисаУмка
Андрей Тенетко

Андрей Тенетко

Актёрпапа
Мария Конева

Мария Конева

Актрисаозвучка
Фёдор Парамонов

Фёдор Парамонов

Актёрозвучка
Михаил Володин

Михаил Володин

Актёрозвучка
Валерия Шевченко

Валерия Шевченко

АктрисаЛиса
Марфа Литвиненко

Марфа Литвиненко

Актрисаозвучка

Сценаристы

Мария Богданова

Мария Богданова

Сценарист

Продюсеры

Борис Машковцев

Борис Машковцев

Продюсер
Юлия Осетинская

Юлия Осетинская

Продюсер
Вадим Долгих

Вадим Долгих

Продюсер

Композиторы

Иван Урюпин

Иван Урюпин

Композитор