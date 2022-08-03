Уличные танцы 3: Все звезды
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Уличные танцы 3: Все звезды

Уличные танцы 3: Все звезды (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.32013, All Stars
Комедия, Семейный98 мин6+

О фильме

Герой фильма, энергичный и бойкий Этан, объединяется со скромным профессиональным стритдансером Джейденом для участия в очередном чемпионате по уличным танцам. Только своей победой ребята смогут спасти свой молодежный клуб от закрытия. И они сделают это, во что бы то ни стало…

Страна
Великобритания, Германия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уличные танцы 3: Все звезды»