Герой фильма, энергичный и бойкий Этан, объединяется со скромным профессиональным стритдансером Джейденом для участия в очередном чемпионате по уличным танцам. Только своей победой ребята смогут спасти свой молодежный клуб от закрытия. И они сделают это, во что бы то ни стало…

