Уличные танцы 3: Все звезды (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.32013, All Stars
Комедия, Семейный98 мин6+
О фильме
Герой фильма, энергичный и бойкий Этан, объединяется со скромным профессиональным стритдансером Джейденом для участия в очередном чемпионате по уличным танцам. Только своей победой ребята смогут спасти свой молодежный клуб от закрытия. И они сделают это, во что бы то ни стало…
СтранаВеликобритания, Германия
ЖанрКомедия, Семейный
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.0 IMDb
- БГРежиссёр
Бен
Грегор
- ТСАктёр
Тео
Стивенсон
- ФХАктриса
Флер
Хаудейк
- ДГАктёр
Доминик
Герман-Дэй
- АКАктриса
Амелия
Кларксон
- ДТАктёр
Джамал
Тосифа
- Актриса
Эшли
Дженсен
- ХДАктёр
Хью
Дэннис
- КБАктёр
Кевин
Бишоп
- ЭУАктёр
Эшли
Уолтерс
- АОАктёр
Акай
Осей-Мэнсфилд
- НЛПродюсер
Ник
Лав
- ДТАктёр дубляжа
Даниил
Трещов
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- БВОператор
Бен
Вилер
- СВКомпозитор
Саймон
Вудгейт