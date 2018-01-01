Wink
Уличные танцы 3: Все звезды 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Уличные танцы 3: Все звезды 3D»

Режиссёры

Бен Грегор

Ben Gregor
Режиссёр

Актёры

Тео Стивенсон

Theo Stevenson
АктёрEthan
Флер Хаудейк

Fleur Houdijk
АктрисаAmy
Доминик Герман-Дэй

Dominic Herman-Day
АктёрTim
Амелия Кларксон

Amelia Clarkson
АктрисаRebecca
Джамал Тосифа

Gamal Toseafa
АктёрBrian
Эшли Дженсен

Ashley Jensen
АктрисаGina
Хью Дэннис

Hugh Dennis
АктёрMr. Hart
Кевин Бишоп

Kevin Bishop
АктёрAndy
Эшли Уолтерс

Ashley Walters
АктёрMark
Акай Осей-Мэнсфилд

Akai Osei
АктёрJaden (в титрах: Akai Osei-Mansfield)

Продюсеры

Ник Лав

Nick Love
Продюсер

Актёры дубляжа

Даниил Трещов

Актёр дубляжа
Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа
Евгения Ваган

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа

Операторы

Бен Вилер

Ben Wheeler
Оператор

Композиторы

Саймон Вудгейт

Simon Woodgate
Композитор