Уличные копы (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Двое эксцентричных напарников-полицейских пытаются положить конец контрабанде наркотиков, даже когда начальство выступает против их методов. Динамичная комедия «Уличные копы» — фильм из Нидерландов о тех, кто не работает по правилам.



Сино родом из Турции, а Мо — из Марокко. Оба они выросли в одном районе Амстердама и еще в детстве научились сеять хаос вокруг. Теперь они трудятся в полиции города и частенько приводят в ярость начальницу своим подходом к работе. Однажды Сино и Мо натыкаются на крупную операцию по продаже тяжелых наркотиков, но их отстраняют от дела за превышение полномочий. Теперь неудачливой, но энергичной парочке предстоит расследовать деятельность наркодельцов тайно. Впереди немало опасностей и приключений.



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