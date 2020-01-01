Уитмер Томас: Золото (фильм, 2020) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Уитмер Томас — востребованный на телевидении актер («Блеск», «Ты — воплощение порока») и восходящая звезда комедии. В своих выступлениях он мастерски смешивает личные истории и провокационный материал. Подобная «алхимия» делает его стендап пронзительным и острым — здесь найдутся шутки на любой вкус. Актерская закалка также видна: свои истории Томас подает с таким артистизмом, что трудно не поддаться его обаянию. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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