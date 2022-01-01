Уикенд с родителями (фильм, 2022) смотреть онлайн

Семьи учеников престижной школы отправляются в традиционную поездку на природу, где их ожидает немало открытий о себе. Фильм «Уикенд с родителями» — трагикомедия из Дании о том, что взрослым тоже иногда надо учиться.



Ульрик и его жена Пив желают для дочери Ханны только самого лучшего, поэтому выбрали для девочки новую школу, которая, по словам директора Адриана, воспитывает в учениках творческий подход и изобретательность. Однако элитное учебное заведение требует от родителей большего участия в воспитании детей. Недостатки подобного подхода становятся очевидными, когда весь класс Ханны, включая отцов и матерей школьников, отправляется в трехдневную поездку на природу. Взрослые должны развлекать детей и заботиться о них. Это непросто, ведь для этого сперва надо поладить друг с другом.



Как эта на первый взгляд безобидная экскурсия изменит жизнь Ульрика и Пив, вы узнаете из драмеди «Уикенд с родителями», смотреть онлайн которую можно на Wink.



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