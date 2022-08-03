5.82020, The 100 Candles Game
Ужасы97 мин18+
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Уиджа. Проклятое зеркало (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Группа друзей решает сыграть в спиритическую игру. Они должны сесть все вместе в круг из свечей, зажечь одну из них и рассказать страшную историю напротив зеркала. По мере того, как рассказываются истории и зажигаются свечи, они начинают ощущать чье-то присутствие. Но дело в том, что как бы ни было страшно, эту игру нельзя прерывать, иначе на них всех обрушится страшное проклятье.
СтранаНовая Зеландия
ЖанрУжасы
КачествоFull HD, SD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.3 IMDb
- НОРежиссёр
Николас
Онетти
- ОЛРежиссёр
Оливер
Ли Гарлэнд
- ККАктриса
Клара
Ковачич
- ДРАктёр
Джеймс
Райт
- АОАктёр
Агустин
Ольчезе
- ЛШАктриса
Луз
Шампань
- АЭАктриса
Ампаро
Эспинола
- ЗААктриса
Зои
Арнао
- МДАктёр
Мико
Джерри
- ОЛСценарист
Оливер
Ли Гарлэнд
- МКСценарист
Михаэль
Крецер
- ТМСценарист
Тони
Моралес
- ФБПродюсер
Фабиан
Байер
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Сортова
- ОЛХудожник
Оливер
Ли Гарлэнд
- ГЛХудожник
Гильермо
Локхарт
- МКМонтажёр
Мартин
Каналиччо
- ОЛМонтажёр
Оливер
Ли Гарлэнд
- ХККомпозитор
Хесус
Кальдерон
- ЭХКомпозитор
Эйдан
Хокен
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис