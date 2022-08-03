Уиджа. Проклятое зеркало
Wink
Фильмы
Уиджа. Проклятое зеркало
5.82020, The 100 Candles Game
Ужасы97 мин18+

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Уиджа. Проклятое зеркало (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Группа друзей решает сыграть в спиритическую игру. Они должны сесть все вместе в круг из свечей, зажечь одну из них и рассказать страшную историю напротив зеркала. По мере того, как рассказываются истории и зажигаются свечи, они начинают ощущать чье-то присутствие. Но дело в том, что как бы ни было страшно, эту игру нельзя прерывать, иначе на них всех обрушится страшное проклятье.

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уиджа. Проклятое зеркало»