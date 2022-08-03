Уиджа. Проклятое зеркало (фильм, 2020) смотреть онлайн

Группа друзей решает сыграть в спиритическую игру. Они должны сесть все вместе в круг из свечей, зажечь одну из них и рассказать страшную историю напротив зеркала. По мере того, как рассказываются истории и зажигаются свечи, они начинают ощущать чье-то присутствие. Но дело в том, что как бы ни было страшно, эту игру нельзя прерывать, иначе на них всех обрушится страшное проклятье.

