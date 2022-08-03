После нескольких сотен тысяч лет эволюции и превосходства, люди были почти уничтожены с лица Земли. В течение всего лишь нескольких дней инфекция превратила их в диких существ без интеллекта, они стали злыми и безжалостными. Через семь лет после этого, мы находим небольшой городок — Harmony, покрытый многолетними снегами.

