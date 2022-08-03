Угасание земли (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Extinction
Ужасы, Приключения109 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После нескольких сотен тысяч лет эволюции и превосходства, люди были почти уничтожены с лица Земли. В течение всего лишь нескольких дней инфекция превратила их в диких существ без интеллекта, они стали злыми и безжалостными. Через семь лет после этого, мы находим небольшой городок — Harmony, покрытый многолетними снегами.
СтранаСША, Испания, Венгрия, Франция
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МАРежиссёр
Мигель
Анхель Вивас
- МФАктёр
Мэттью
Фокс
- Актёр
Джеффри
Донован
- КМАктриса
Куинн
Маккоулган
- Актриса
Клара
Лаго
- ВВАктриса
Валерия
Веро
- ЭФАктёр
Эдуардо
Федриани
- АЗАктёр
Адам
Замбрицкий
- МДАктёр
Мэтт
Девере
- АХАктёр
Алекс
Хафнер
- АМСценарист
Альберто
Марини
- МАСценарист
Мигель
Анхель Вивас
- Продюсер
Жауме
Кольет-Серра
- БЛПродюсер
Брэд
Лафф
- ЭЛПродюсер
Эмма
Лустрес
- БППродюсер
Боржа
Пена
- ХАХудожник
Хавьер
Альвариньо
- АФХудожница
Андреа
Флеш
- ХИОператор
Хосу
Инчаустеги