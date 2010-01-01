Удовольствие и боль (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы выжить, человечество использует два ключевых чувства – боль и наслаждение. В своем фильме Майкл Мосли пытается выяснить все секреты и механизмы наслаждения. Параллельно рассматриваются удивительные факты, которые касаются боли. И тут выясняется, что иногда границы могут размываться.



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