Ударная волна: Битва за Гонконг (фильм, 2020) смотреть онлайн

Главный сапер особого подразделения SWAT в Гонконге при очередном разминировании бомбы допускает роковую ошибку, вследствие чего по всему городу происходит серия крупных взрывов. Выйдя из комы, он должен во всем разобраться и узнать правду в этой запутанной ситуации.



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