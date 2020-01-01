8.42020, Chai dan zhuan jia 2
Боевик, Криминал115 мин16+
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Ударная волна: Битва за Гонконг (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Главный сапер особого подразделения SWAT в Гонконге при очередном разминировании бомбы допускает роковую ошибку, вследствие чего по всему городу происходит серия крупных взрывов. Выйдя из комы, он должен во всем разобраться и узнать правду в этой запутанной ситуации.
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Рейтинг
- ГЯРежиссёр
Герман
Яу
- Актёр
Энди
Лау
- ШЛАктёр
Шон
Лау
- ННАктриса
Ни
Ни
- ЦКАктёр
Цзэ
Кван-Хо
- РНАктёр
Рон
Нг
- КВАктёр
Кенни
Вон
- ЧЯАктриса
Чжан
Ян
- РЧАктёр
Рэймонд
Чхиу
- ШТАктёр
Шон
Тирни
- ФКАктёр
Филип
Кюн
- БЧАктёр
Бэбиджон
Чой
- ТЧАктёр
Тимоти
Чэн
- УЛАктёр
Уилфред
Лау
- ТХАктёр
Тимми
Хун
- ГЯСценарист
Герман
Яу
- ЭЛСценарист
Эрика
Ли
- ЭДПродюсер
Эллиотт
Дж. Браун
- Продюсер
Энди
Лау
- ПЧПродюсер
Питер
Чан Чи-Кюн
- ЛЦПродюсер
Ли
Цзе
- ЭКПродюсер
Эстер
Ку
- ДЛПродюсер
Дэниэл
Лам
- МЦПродюсер
Мэн
Цзюнь
- ЛЧХудожник
Лам
Чэ-Кю
- ДЧОператор
Джо
Чань
- МЧКомпозитор
Мак
Чунь-Хун