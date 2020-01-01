Ударная волна: Битва за Гонконг
Wink
Фильмы
Ударная волна: Битва за Гонконг
8.42020, Chai dan zhuan jia 2
Боевик, Криминал115 мин16+
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Ударная волна: Битва за Гонконг (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Главный сапер особого подразделения SWAT в Гонконге при очередном разминировании бомбы допускает роковую ошибку, вследствие чего по всему городу происходит серия крупных взрывов. Выйдя из комы, он должен во всем разобраться и узнать правду в этой запутанной ситуации.

Ударная волна: Битва за Гонконг смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Ударная волна: Битва за Гонконг»