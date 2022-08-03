Wink
Фильмы
Удар осла

Удар осла (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Donkey Punch
Криминал, Триллер94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Три девушки, приехавшие на Ибицу поразвлечься, знакомятся в ночном клубе с парнями, чей уровень дохода заметно превышает их собственный. Отдых на борту роскошной яхты приводит к безжалостной борьбе за выживание.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb