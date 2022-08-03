Удар осла (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Donkey Punch
Криминал, Триллер94 мин18+
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О фильме
Три девушки, приехавшие на Ибицу поразвлечься, знакомятся в ночном клубе с парнями, чей уровень дохода заметно превышает их собственный. Отдых на борту роскошной яхты приводит к безжалостной борьбе за выживание.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Триллер
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ОБРежиссёр
Оливер
Блэкберн
- РБАктёр
Роберт
Болтер
- ШБАктриса
Шан
Брекин
- ТБАктёр
Том
Бёрк
- Актриса
Никола
Берли
- ДМАктёр
Джулиан
Моррис
- ДТАктёр
Джей
Тейлор
- Актриса
Джейми
Уинстон
- ОБСценарист
Оливер
Блэкберн
- МХПродюсер
Марк
Херберт
- ЭЛПродюсер
Энгус
Ламонт
- МБПродюсер
Мэри
Бурк
- КЭМонтажёр
Кейт
Эванс
- НСОператор
Нану
Сигал
- ФШКомпозитор
Франсуа-Эд
Шанфро