Удачи, Сэм
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Удачи, Сэм

Удачи, Сэм (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Good Luck Algeria
Комедия, Спортивный85 мин18+

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О фильме

Сэм и Стефан — занимаются производством и продажей высококачественных лыж. Однако из-за конкуренции со стороны крупных брендов их прежде успешный бизнес оказывается под угрозой. Чтобы спасти фирму, два друга идут на отчаянный шаг. Сэм должен попытаться попасть на Зимние Олимпийские игры.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Удачи, Сэм»