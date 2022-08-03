Удачи, Сэм (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Good Luck Algeria
Комедия, Спортивный85 мин18+
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О фильме
Сэм и Стефан — занимаются производством и продажей высококачественных лыж. Однако из-за конкуренции со стороны крупных брендов их прежде успешный бизнес оказывается под угрозой. Чтобы спасти фирму, два друга идут на отчаянный шаг. Сэм должен попытаться попасть на Зимние Олимпийские игры.
СтранаБельгия, Франция
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
5.9 IMDb
- ФБРежиссёр
Фарид
Бентуми
- Актёр
Сами
Буажила
- ФГАктёр
Франк
Гастамбид
- Актриса
Кьяра
Мастроянни
- Актриса
Элен
Венсан
- БШАктёр
Бушакор
Шакор Джальтия
- КААктриса
Корали
Авриль
- ФБАктриса
Фадила
Белкебла
- СДАктёр
Сатья
Дюсаги
- ВКАктриса
Валери
Крузе
- МВАктёр
Матьё
Виндхольц
- ФБСценарист
Фарид
Бентуми
- НДСценарист
Ноэ
Дебре
- ЖДПродюсер
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДПродюсер
Люк
Дарденн
- ФЖПродюсер
Фридерик
Жув
- ЖБМонтажёр
Жан-Кристоф
Бузи