Удачи, Сэм (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сэм и Стефан — занимаются производством и продажей высококачественных лыж. Однако из-за конкуренции со стороны крупных брендов их прежде успешный бизнес оказывается под угрозой. Чтобы спасти фирму, два друга идут на отчаянный шаг. Сэм должен попытаться попасть на Зимние Олимпийские игры.

