Ученик Дюкобю (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.02011, L'élève Ducobu
Комедии92 мин12+
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Сюжет
Бездельник и разгильдяй школьник Дюкобю оказывается под угрозой исключения из школы. Чтобы избежать этого ему придется разработать совершенно неповторимые по изобретательности технологии обмана и списывания. Но игра далеко не окончена, поскольку учитель месье Латуш очень достойный противник, а Леони, первая ученица в классе, у которой Дюкобю все время пытается списать, быстро теряет терпение.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.7 IMDb