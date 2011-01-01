Ученик Дюкобю (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Бездельник и разгильдяй школьник Дюкобю оказывается под угрозой исключения из школы. Чтобы избежать этого ему придется разработать совершенно неповторимые по изобретательности технологии обмана и списывания. Но игра далеко не окончена, поскольку учитель месье Латуш очень достойный противник, а Леони, первая ученица в классе, у которой Дюкобю все время пытается списать, быстро теряет терпение.



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