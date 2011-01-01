Ученик Дюкобю
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Ученик Дюкобю

Ученик Дюкобю (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.02011, L'élève Ducobu
Комедии92 мин12+

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Сюжет

Бездельник и разгильдяй школьник Дюкобю оказывается под угрозой исключения из школы. Чтобы избежать этого ему придется разработать совершенно неповторимые по изобретательности технологии обмана и списывания. Но игра далеко не окончена, поскольку учитель месье Латуш очень достойный противник, а Леони, первая ученица в классе, у которой Дюкобю все время пытается списать, быстро теряет терпение.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.7 IMDb