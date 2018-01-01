Wink
Фильмы
Ученик чудовища
Актёры и съёмочная группа фильма «Ученик чудовища»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ученик чудовища»

Режиссёры

Мамору Хосода

Mamoru Hosoda
Режиссёр

Актёры

Сёта Сомэтани

Shota Sometani
АктёрKyuta
Кодзи Якусё

Koji Yakusho
АктёрKumatetsu
Кумико Асо

Kumiko Aso
АктрисаKyuta's Mother
Судзу Хиросэ

Suzu Hirose
АктрисаKaede
Мамору Мияно

Mamoru Miyano
АктёрIchirohiko
Аои Миядзаки

Aoi Miyazaki
АктрисаYoung Kyuta
Сумирэ Морохоси

Sumire Morohoshi
АктрисаChiko
Кэиси Нагацука

Keishi Nagatsuka
АктёрKyuta's Father
Каппэи Ямагути

Kappei Yamaguchi
АктёрJiromaru
Кадзухиро Ямадзи

Kazuhiro Yamaji
АктёрIozan

Сценаристы

Мамору Хосода

Mamoru Hosoda
Сценарист

Продюсеры

Гэнки Кавамура

Genki Kawamura
Продюсер

Актёры дубляжа

Егор Козаченко

Актёр дубляжа
Николай Шмаргун

Актёр дубляжа
Татьяна Литвинова

Актриса дубляжа
Ульяна Романова

Актриса дубляжа
Евгений Баханов

Актёр дубляжа

Художники

Ёити Нисикава

Youichi Nishikawa
Художник
Даисукэ Ига

Daisuke Iga
Художник

Монтажёры

Сигэру Нисияма

Shigeru Nishiyama
Монтажёр

Композиторы

Масакацу Такаги

Masakatsu Takagi
Композитор