Ученик чудовища (фильм, 2015) смотреть онлайн

После смерти матери девятилетний сорванец Рен попадает к родственникам, жизнь с которыми оказывается отнюдь не сладкой. Мальчик сбегает из недружелюбного дома и знакомится с удивительным существом похожим на медведя. Медвежут берет Рена под опеку и воспитывает его как настоящего воина.

