Ученик чудовища
Ученик чудовища (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.42015, Bakemono no ko
Аниме, Мультфильм114 мин18+

О фильме

После смерти матери девятилетний сорванец Рен попадает к родственникам, жизнь с которыми оказывается отнюдь не сладкой. Мальчик сбегает из недружелюбного дома и знакомится с удивительным существом похожим на медведя. Медвежут берет Рена под опеку и воспитывает его как настоящего воина.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ученик чудовища»