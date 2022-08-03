Ученик чудовища (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.42015, Bakemono no ko
Аниме, Мультфильм114 мин18+
О фильме
После смерти матери девятилетний сорванец Рен попадает к родственникам, жизнь с которыми оказывается отнюдь не сладкой. Мальчик сбегает из недружелюбного дома и знакомится с удивительным существом похожим на медведя. Медвежут берет Рена под опеку и воспитывает его как настоящего воина.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
КачествоSD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- МХРежиссёр
Мамору
Хосода
- ССАктёр
Сёта
Сомэтани
- КЯАктёр
Кодзи
Якусё
- КААктриса
Кумико
Асо
- СХАктриса
Судзу
Хиросэ
- ММАктёр
Мамору
Мияно
- АМАктриса
Аои
Миядзаки
- СМАктриса
Сумирэ
Морохоси
- КНАктёр
Кэиси
Нагацука
- КЯАктёр
Каппэи
Ямагути
- КЯАктёр
Кадзухиро
Ямадзи
- МХСценарист
Мамору
Хосода
- ГКПродюсер
Гэнки
Кавамура
- ЕКАктёр дубляжа
Егор
Козаченко
- НШАктёр дубляжа
Николай
Шмаргун
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- УРАктриса дубляжа
Ульяна
Романова
- ЕБАктёр дубляжа
Евгений
Баханов
- ЁНХудожник
Ёити
Нисикава
- ДИХудожник
Даисукэ
Ига
- СНМонтажёр
Сигэру
Нисияма
- МТКомпозитор
Масакацу
Такаги