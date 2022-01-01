Убойный летний лагерь фильм смотреть онлайн
Сюжет
Ностальгический хоррор о летнем лагере, в котором начинает орудовать призрак из детской страшилки. 1987 год. Летний сезон подходит к концу, и дети, отдыхавшие в лагере Брайарбрук, готовятся ехать домой. Вожатые, в свою очередь, ждут не дождутся финальной вечеринки после закрытия. Помимо прочего, молодые люди проводят ритуал, который должен призвать сестру Агату — героиню местной легенды о призраках. В отличие от прошлых попыток связаться с ее духом эта оказывается успешной, и теперь на территории появляется кровожадный демон, мечтающий отомстить основателю лагеря Гилберту Маккалистеру и его семье.
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эрик
С. Блумквист
- КБАктриса
Кара
Буоно
- КФАктриса
Клер
Фоли
- СЛАктёр
Спенсер
Лист
- Актёр
Уильям
Сэдлер
- МПАктёр
Майкл
Парк
- ТЭАктёр
Тайлер
Эллиот Бурк
- АВАктёр
Адам
Вепплер
- ЭБАктёр
Эхад
Бериша
- ДЛАктёр
Дэн
Лихи
- ЖТАктриса
Жизелль
Торрес
- ЭССценарист
Эрик
С. Блумквист
- КБСценарист
Карсон
Блумквист
- КБПродюсер
Карсон
Блумквист
- ЭСПродюсер
Эрик
С. Блумквист
- КБПродюсер
Кара
Буоно
- Продюсер
Уильям
Сэдлер
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- АПАктриса дубляжа
Александра
Петрова
- ПВАктёр дубляжа
Петр
Вечерков
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- КБМонтажёр
Карсон
Блумквист
- ЭСМонтажёр
Эрик
С. Блумквист