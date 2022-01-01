Убойный летний лагерь
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Убойный летний лагерь
6.82022, She Came from the Woods
Ужасы, Комедии97 мин18+

Убойный летний лагерь фильм смотреть онлайн

Сюжет

Ностальгический хоррор о летнем лагере, в котором начинает орудовать призрак из детской страшилки. 1987 год. Летний сезон подходит к концу, и дети, отдыхавшие в лагере Брайарбрук, готовятся ехать домой. Вожатые, в свою очередь, ждут не дождутся финальной вечеринки после закрытия. Помимо прочего, молодые люди проводят ритуал, который должен призвать сестру Агату — героиню местной легенды о призраках. В отличие от прошлых попыток связаться с ее духом эта оказывается успешной, и теперь на территории появляется кровожадный демон, мечтающий отомстить основателю лагеря Гилберту Маккалистеру и его семье.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Ужасы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убойный летний лагерь»

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