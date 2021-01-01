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Убойный ланч Пола Дуда (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Простой продавец мстит тем, кто помешал ему победить в конкурсе талантов — черная британская комедия с элементами боевика. 40-летний работник магазина Пол Дуд влачит печальное существование в провинциальном английском городке: живет с матерью, друзей у него нет, а окружающие и коллеги постоянно над ним издеваются. Тем не менее Пол уверен, что отлично поет и танцует, и его не смущает, что среди его поклонников — только мать и застенчивая уборщица Клемми. Продемонстрировать свои таланты публике Пол собирается на конкурсе, организованном сервисом коротких видео, которым он постоянно пользуется. Правда, на местный этап прослушиваний он опаздывает — встречающиеся на пути люди всячески мешают и задерживают непризнанную звезду. Но они еще пожалеют об этом. Как главный герой будет им мстить, увидите, когда будете смотреть фильм «Убойный ланч Пола Дуда» (2021) онлайн на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Боевики, Триллеры
Рейтинг
- НГРежиссёр
Ник
Гиллеспи
- ТМАктёр
Том
Митен
- КПАктриса
Кэтрин
Паркинсон
- КМАктёр
Крис
Маршалл
- КБАктёр
Кевин
Бишоп
- ДВАктёр
Джонни
Вегас
- МДАктриса
Мандип
Диллон
- КПАктёр
Крэйг
Паркинсон
- Актриса
Пиппа
Хэйвуд
- ЭЛАктриса
Элис
Лоу
- ДУАктриса
Джун
Уотсон
- МУСценарист
Мэттью
Уайт
- НГСценарист
Ник
Гиллеспи
- ФБПродюсер
Финн
Брюс
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рыбов
- ЮКАктриса дубляжа
Юлия
Капанина
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Бредюк
- СУАктёр дубляжа
Сергей
Ушаков
- АЗАктриса дубляжа
Анастасия
Захарова
- БДОператор
Билли
Дж. Джексон
- ДБКомпозитор
Дэн
Бабулин