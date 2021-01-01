Убойный ланч Пола Дуда (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Простой продавец мстит тем, кто помешал ему победить в конкурсе талантов — черная британская комедия с элементами боевика. 40-летний работник магазина Пол Дуд влачит печальное существование в провинциальном английском городке: живет с матерью, друзей у него нет, а окружающие и коллеги постоянно над ним издеваются. Тем не менее Пол уверен, что отлично поет и танцует, и его не смущает, что среди его поклонников — только мать и застенчивая уборщица Клемми. Продемонстрировать свои таланты публике Пол собирается на конкурсе, организованном сервисом коротких видео, которым он постоянно пользуется. Правда, на местный этап прослушиваний он опаздывает — встречающиеся на пути люди всячески мешают и задерживают непризнанную звезду. Но они еще пожалеют об этом. Как главный герой будет им мстить, увидите, когда будете смотреть фильм «Убойный ланч Пола Дуда» (2021) онлайн на Wink.



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