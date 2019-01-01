Уборщица (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Одинокая женщина нанимает уборщицу, дружеские отношения с которой быстро перерастают в жестокую игру. Психологический триллер о физических и душевных травмах.



Элис страдает от одиночества и в попытках справиться с ним вступает в отношения с женатыми мужчинами. То и дело она совершает одну и ту же ошибку — влюбляется в них и ждет ответных чувств. Пытаясь расстаться с очередным любовником, Элис решает купить то, чего ей не хватает — настоящую дружбу. Уборщица Шелли, забитая женщина с обезображенным ожогами лицом, как раз ищет работу и откликается на предложение Элис. Поначалу кажется, что их встреча идет на пользу обоим: Элис учит Шелли пользоваться косметикой, а Шелли помогает ей бросить курить. Однако под маской застенчивости у новой знакомой скрываются куда более зловещие черты.



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