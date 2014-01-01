Убийцы (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Азиатский психологический триллер о противостоянии двух маньяков. В главной роли харизматичный Кадзуки Китамура.



Обаятельный владелец крупной компании Номура кажется идеальным мужчиной: он богат, щедр и обходителен с представительницами противоположного пола. Однако, когда наступает ночь, просыпается его зловещая и мрачная сторона — жестокий убийца-психопат. Он до смерти мучает молодых девушек, фиксируя все это на видео. Со временем жуткие ролики попадают в интернет, где их смотрит неудачливый журналист Байю. Он стремится восстановить справедливость, наказав коррумпированного чиновника Дхарму, но его попытки оказываются безуспешными. Все меняется, когда Байю убивает двух напавших на него мужчин и сам становится кровожадным маньяком. Судьба сводит эти две опасные личности вместе, чтобы изменить их жизни навсегда.



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