Убийца с электродрелью (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Не очень удачливый художник Рено живет со своей подругой Кэрол в многоквартирном доме. Парень работает над очередной картиной, которую ему заказал его менеджер. Но работа продвигается медленно, а у Рено заканчиваются деньги. Влюбленные влачат жалкое существование, питаясь дешевой пищей, употребляя наркотики, напиваясь и постоянно ссорясь, что еще сильнее усугубляет душевный кризис Рено. Но обстоятельства ухудшаются, когда в квартиру этажом выше вселяются участники рок-группы, днем и ночью играющие музыку и мешающие Рено работать. По мере того, как его отношения с Кэрол начинают давать трещину, художник, страдающий галлюцинациями, покупает электрическую дрель и в приступах безумия начинает ею убивать людей…
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Рейтинг
- АФРежиссёр
Абель
Феррара
- АФАктёр
Абель
Феррара
- КМАктриса
Кэролин
Марз
- БДАктриса
Бэйби
Дэй
- ГШАктёр
Гарри
Шульц
- АУАктёр
Алан
Уинрот
- МХАктриса
Мария
Хелхоски
- ДОАктёр
Джеймс
О’Хара
- РХАктёр
Ричард
Ховорт
- ЛМАктёр
Луис
Масколо
- ТСАктёр
Томми
Сантора
- НССценарист
Николас
Сейнт-Джон
- ДМПродюсер
Д.А.
Метров
- РВПродюсер
Рошелль
Вайсберг
- АФМонтажёр
Абель
Феррара
- ККОператор
Кен
Келш
- ДДКомпозитор
Джо
Делия