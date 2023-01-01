Убийца с электродрелью (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Не очень удачливый художник Рено живет со своей подругой Кэрол в многоквартирном доме. Парень работает над очередной картиной, которую ему заказал его менеджер. Но работа продвигается медленно, а у Рено заканчиваются деньги. Влюбленные влачат жалкое существование, питаясь дешевой пищей, употребляя наркотики, напиваясь и постоянно ссорясь, что еще сильнее усугубляет душевный кризис Рено. Но обстоятельства ухудшаются, когда в квартиру этажом выше вселяются участники рок-группы, днем и ночью играющие музыку и мешающие Рено работать. По мере того, как его отношения с Кэрол начинают давать трещину, художник, страдающий галлюцинациями, покупает электрическую дрель и в приступах безумия начинает ею убивать людей…



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