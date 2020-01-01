Убийство Николь Браун Симпсон (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.32020, The Murder of Nicole Brown Simpson
Ужасы, Триллер82 мин18+
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О фильме
Криминальный триллер, представляющий альтернативную историю нашумевшего дела об убийстве Николь Браун Симпсон. По версии авторов фильма, преступление совершил не экс-супруг модели, знаменитый спортсмен О. Джей Симпсон, а серийный маньяк Глен Роджерс. Смотрите и узнайте, как это было.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
2.6 IMDb