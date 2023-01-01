6.31960, Meurtre en 45 tours
Триллеры, Детективы93 мин18+
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Убийство на 45 оборотах (фильм, 1960) смотреть онлайн
Сюжет
Подозревая свою жену, эстрадную певицу Еву Фожер, в измене с аккомпаниатором Жаном Лепра, композитор Морис Фожер не намерен бездействовать и готовит сложный план мести. Претворить его в жизнь не дает автомобильная авария, в которой погибает Морис. Пока полиция прорабатывает все возможные версии – от несчастного случая до преднамеренного убийства, Ева начинает получать грампластинки с записью голоса мужа. Морис обещает вернуться и разлучить влюблённых…
Убийство на 45 оборотах смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.9 IMDb
- ЭПРежиссёр
Этьен
Перье
- ДДАктриса
Даниель
Дарьё
- МОАктёр
Мишель
Оклер
- ЖСАктёр
Жан
Сервэ
- РЖАктёр
Раймон
Жером
- МКАктриса
Матильда
Казадезю
- ЖДАктриса
Жаклин
Данно
- ЖВАктёр
Жюльен
Вердье
- БМАктёр
Бернар
Мюссон
- МБАктриса
Мадлен
Барбюле
- АЛАктриса
Ада
Лонати
- ДФСценарист
Доминик
Фабр
- ПБСценарист
Пьер
Буало
- ТНСценарист
Тома
Нарсежак
- ЭПСценарист
Этьен
Перье
- ЖБПродюсер
Жак
Бар