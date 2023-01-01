Убийство на 45 оборотах
Wink
Фильмы
Убийство на 45 оборотах
6.31960, Meurtre en 45 tours
Триллеры, Детективы93 мин18+
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Убийство на 45 оборотах (фильм, 1960) смотреть онлайн

Сюжет

Подозревая свою жену, эстрадную певицу Еву Фожер, в измене с аккомпаниатором Жаном Лепра, композитор Морис Фожер не намерен бездействовать и готовит сложный план мести. Претворить его в жизнь не дает автомобильная авария, в которой погибает Морис. Пока полиция прорабатывает все возможные версии – от несчастного случая до преднамеренного убийства, Ева начинает получать грампластинки с записью голоса мужа. Морис обещает вернуться и разлучить влюблённых…

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Детективы, Триллеры

Рейтинг

5.9 IMDb