Англия, 1645 год. Близится к концу кровопролитная Гражданская война. Одержав победу над войсками тирана Карла I, великие полководцы Фейрфакс и Кромвель намерены восстановить из пепла разрушенную страну и вернуть народу долгожданный мир. Но когда стихает грохот пушек, за дело берется политика, вбивая клин отчуждения между верными друзьями.

