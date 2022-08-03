Убить короля (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, To Kill a King
Драма, Биография98 мин18+
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О фильме
Англия, 1645 год. Близится к концу кровопролитная Гражданская война. Одержав победу над войсками тирана Карла I, великие полководцы Фейрфакс и Кромвель намерены восстановить из пепла разрушенную страну и вернуть народу долгожданный мир. Но когда стихает грохот пушек, за дело берется политика, вбивая клин отчуждения между верными друзьями.
СтранаВеликобритания, Германия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- МБРежиссёр
Майк
Баркер
- Актёр
Тим
Рот
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- Актриса
Оливия
Уильямс
- ДБАктёр
Джеймс
Болэм
- КРАктёр
Корин
Редгрейв
- ФЛАктёр
Финбар
Линч
- ДРАктёр
Джулиан
Райнд-Татт
- ЭСАктёр
Эдриан
Скарборо
- ДСАктёр
Джереми
Свифт
- Актёр
Руперт
Эверетт
- КЛПродюсер
Кевин
Лоудер
- СБХудожница
Софи
Бечер
- ДКХудожница
Джулия
Кастл
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- ДБХудожник
Джон
Блумфилд
- ГБМонтажёр
Гай
Бенсли
- ЭБОператор
Эйгил
Брилд