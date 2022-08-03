Убить короля
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Убить короля

Убить короля (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, To Kill a King
Драма, Биография98 мин18+

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О фильме

Англия, 1645 год. Близится к концу кровопролитная Гражданская война. Одержав победу над войсками тирана Карла I, великие полководцы Фейрфакс и Кромвель намерены восстановить из пепла разрушенную страну и вернуть народу долгожданный мир. Но когда стихает грохот пушек, за дело берется политика, вбивая клин отчуждения между верными друзьями.

Страна
Великобритания, Германия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb