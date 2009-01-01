U2 - Live at the Rosebowl (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Концерт U2 360° на знаменитом стадионе «Роуз Боул» в Пасадине — это крупнейшее шоу группы в США, которое посетило более 97 000 человек. Это была первая прямая трансляция полного концерта U2 360° на стадионе. Ее смотрели зрители со всех семи континентов. Шоу набрало 10 миллионов просмотров за одну неде�лю. Невероятный концерт полностью снят в высоком качестве на 28 камер. Режиссировал съемку Том Крюгер, который ранее снимал видеоверсию концертов U23D.



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