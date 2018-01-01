Wink
Фильмы
Тюрьма живых мертвецов
Актёры и съёмочная группа фильма «Тюрьма живых мертвецов»

Актёры

Брэндон Вера

Brandon Vera
АктёрEmon
Пепе Эррера

Pepe Herrera
АктёрTimoy
Мари Джин Ластимоса

Mary Jean Lastimosa
АктрисаSheryl
Джои Маркес

Joey Marquez
АктёрOscar
Фрея Фьюри Монтьерро

Freya Fury Montierro
АктрисаJane
Йоханс Леви Бьюи

Yohance Levi Buie
АктёрDavid
Риччи Риверо

Ricci Rivero
АктёрPaolo
Хема Галанса

Jema Galanza
АктрисаHazel
Шермейн Сантьяго

Shermaine Santiago
АктрисаFrida (в титрах: Shermain Santiago-Macugay)
Ховит Мойя

Jovit Moya
АктёрJovit

Продюсеры

Мариа Кристина Линабан-Тобиас

Maria Cristina Linaban-Tobias
Продюсер
Эрик Матти

Erik Matti
Продюсер

Актёры дубляжа

Анатолий Нокс

Актёр дубляжа
Ислам Ганджаев

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Влад Токарев

Актёр дубляжа

Художники

Хунеберт Кантила

Junebert Cantila
Художник

Операторы

Мо Зи

Mo Zee
Оператор

Композиторы

Эрвин Ромуло

Erwin Romulo
Композитор