Актёры и съёмочная группа фильма «Тюрьма живых мертвецов»

Актёры
АктёрEmon
Брэндон ВераBrandon Vera
АктёрTimoy
Пепе ЭррераPepe Herrera
АктрисаSheryl
Мари Джин ЛастимосаMary Jean Lastimosa
АктёрOscar
Джои МаркесJoey Marquez
АктрисаJane
Фрея Фьюри МонтьерроFreya Fury Montierro
АктёрDavid
Йоханс Леви БьюиYohance Levi Buie
АктёрPaolo
Риччи РивероRicci Rivero
АктрисаHazel
Хема ГалансаJema Galanza
АктрисаFrida (в титрах: Shermain Santiago-Macugay)
Шермейн СантьягоShermaine Santiago
АктёрJovit