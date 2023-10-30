Тюрьма живых мертвецов (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Филиппинский экшен-хоррор о бывшем спецназовце, который во время зомби-апокалипсиса выбирается из тюрьмы, чтобы спасти свою семью. Эмон когда-то служил в спецназе, но последние несколько лет провел в тюрьме. Его вот-вот выпустят за хорошее поведение, и он уже строит планы о воссоединении с женой Шерил и дочерью Джейн. Но им не суждено сбыться — снаружи происходит вспышка загадочной лихорадки, превращающей людей в кровожадных мертвецов. Один из охранников, прежде чем навсегда потерять рассудок, открывает двери камер и выпускает всех заключенных. Эмон и его друг Тимой выбираются наружу и отправляются на выручку к Шерил и Джейн. Что их ждет на пути туда, расскажет боевик «Тюрьма живых мертвецов» — фильм 2022 года можно смотреть онлайн на Wink.
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Фьюри Монтьерро
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Йоханс
Леви Бьюи
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Риччи
Риверо
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Хема
Галанса
- ШСАктриса
Шермейн
Сантьяго
- ХМАктёр
Ховит
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- МКПродюсер
Мариа
Кристина Линабан-Тобиас
- ЭМПродюсер
Эрик
Матти
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- ХКХудожник
Хунеберт
Кантила
- МЗОператор
Мо
Зи
- ЭРКомпозитор
Эрвин
Ромуло