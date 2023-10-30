Филиппинский экшен-хоррор о бывшем спецназовце, который во время зомби-апокалипсиса выбирается из тюрьмы, чтобы спасти свою семью. Эмон когда-то служил в спецназе, но последние несколько лет провел в тюрьме. Его вот-вот выпустят за хорошее поведение, и он уже строит планы о воссоединении с женой Шерил и дочерью Джейн. Но им не суждено сбыться — снаружи происходит вспышка загадочной лихорадки, превращающей людей в кровожадных мертвецов. Один из охранников, прежде чем навсегда потерять рассудок, открывает двери камер и выпускает всех заключенных. Эмон и его друг Тимой выбираются наружу и отправляются на выручку к Шерил и Джейн. Что их ждет на пути туда, расскажет боевик «Тюрьма живых мертвецов» — фильм 2022 года можно смотреть онлайн на Wink.

