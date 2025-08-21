Дух казненного заключенного возвращается, чтобы наказать своих мучителей. Фильм«Тюрьма»1987 года—сверхъестественный хоррор омести, пережившей саму смерть.



Спустя 20 лет после закрытия тюрьму вновь открывают под руководством прежнего директора. Спервых дней висправительном учреждении начинают происходить необъяснимые события, ановые заключенные иохрана становятся мишенями для невидимой силы. Постепенно выясняется, что дух Чарльза Форсайта,когда-токазненного здесь наэлектрическом стуле, вернулся завозмездием. Финальная конфронтация раскрывает страшную правду опрошлом тюрьмы.



Фильмы про тюрьму часто умножают происходящий вних хоррор надва, иэтот проект неисключение. Смотреть фильм«Тюрьма»захватывающе ипо-настоящемустрашно—здесь показано, как стены, видевшие страдания, продолжают хранить энергию боли игнева.

