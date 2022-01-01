Тюрьма 77 (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Получивший 5 премий «Гойя» испанский триллер о бунте заключенных против тюремной системы. В главной роли – звезда «Бумажного дома» Мигель Эрран. События разворачиваются в период между 1976 и 1978 годом, когда в Испании происходил переход к демократии. Бухгалтер Мануэль попадает в тюрьму по ложному обвинению в хищении в особо крупном размере. Невиновный молодой человек ищет способы выбраться из заключения, чтобы не терпеть тюремный произвол и издевательства надзирателей несправедливых 20 лет. Он объединяется с сокамерником Хосе и другими товарищами по несчастью в борьбе с беспределом карательной системы., где фильм «Тюрьма 77» (2022) можно смотреть онлайн в хорошем качестве



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