Тюрьма 77 (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Получивший 5 премий «Гойя» испанский триллер о бунте заключенных против тюремной системы. В главной роли – звезда «Бумажного дома» Мигель Эрран. События разворачиваются в период между 1976 и 1978 годом, когда в Испании происходил переход к демократии. Бухгалтер Мануэль попадает в тюрьму по ложному обвинению в хищении в особо крупном размере. Невиновный молодой человек ищет способы выбраться из заключения, чтобы не терпеть тюремный произвол и издевательства надзирателей несправедливых 20 лет. Он объединяется с сокамерником Хосе и другими товарищами по несчастью в борьбе с беспределом карательной системы., где фильм «Тюрьма 77» (2022) можно смотреть онлайн в хорошем качестве
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Информация
Рейтинг
- АРРежиссёр
Альберто
Родригес
- МЭАктёр
Мигель
Эрран
- Актёр
Хавьер
Гутьеррес
- ХКАктёр
Хесус
Карроса
- КСАктриса
Каталина
Сопелана
- ФТАктёр
Фернандо
Техеро
- ХСАктёр
Хави
Саес
- ВКАктёр
Виктор
Кастилья
- АЛАктёр
Альфонсо
Лара
- ИдАктёр
Иньиго
де ла Иглесиа
- ИААктёр
Иньиго
Арамбуру
- РКСценарист
Рафаэль
Кобос
- АРСценарист
Альберто
Родригес
- ХАПродюсер
Хосе
Антонио Фелес
- ХИПродюсер
Хервасио
Иглесиас
- ПДХудожник
Пепе
Домингес дель Олмо
- ФГХудожник
Фернандо
Гарсия
- ХММонтажёр
Хосе
М. Х. Мойано
- АКОператор
Алекс
Каталан
- ХдКомпозитор
Хулио
де ла Роса