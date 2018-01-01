Тяжелая поездка
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Тяжелая поездка

Тяжелая поездка (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.12018, Hevi reissu
Комедии86 мин18+

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Сюжет

Impaled Rectum — никому не известная хэви-метал группа из маленькой финляндской деревни. У них даже своих песен нет — на репетициях они исполняют исключительно каверы. Однажды в деревню в поисках оленьей крови приезжает организатор успешного норвежского метал-фестиваля, и вокалист Туро передает ему спешно слепленную демо-запись. Теперь все уверены, что группа отправится играть концерт, и Impaled Rectum действительно поедет на фестиваль. Несмотря на то, что на самом деле их туда никто не приглашал.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тяжелая поездка»

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