Тяжелая поездка (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.12018, Hevi reissu
Комедии86 мин18+
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Сюжет
Impaled Rectum — никому не известная хэви-метал группа из маленькой финляндской деревни. У них даже своих песен нет — на репетициях они исполняют исключительно каверы. Однажды в деревню в поисках оленьей крови приезжает организатор успешного норвежского метал-фестиваля, и вокалист Туро передает ему спешно слепленную демо-запись. Теперь все уверены, что группа отправится играть концерт, и Impaled Rectum действительно поедет на фестиваль. Несмотря на то, что на самом деле их туда никто не приглашал.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЙХАктёр
Йоханнес
Холопайнен
- СЯАктёр
Самули
Яскио
- АХАктёр
Антти
Хейккинен
- МОАктёр
Макс
Оваска
- МКАктриса
Минка
Куустонен
- ВТАктёр
Вилле
Тиихонен
- КЛАктёр
Кай
Лехтинен
- ЧОАктёр
Чике
Оханве
- ПЛАктриса
Пирьо
Лонка
- МСАктёр
Марти
Сирья
- ЯРСценарист
Яри
Рантала
- КАПродюсер
Каарле
Ахо
- КНПродюсер
Кай
Нордберг
- ККХудожница
Каролина
Койсо-Канттила
- КТМонтажёр
Киммо
Таавила
- ХРОператор
Харри
Ряти
- ЛПКомпозитор
Лаури
Порра