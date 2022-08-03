Успешный нью-йоркский бизнесмен Дэвид Миллер находится в Мексике, когда ему поступает видеозвонок. На экране Миллер видит, как неизвестные нападают на его жену и ребенка и увозят их с собой. Поскольку надежды на мексиканскую полицию мало, Миллер берет дело в свои руки.

