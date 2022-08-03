Твой ход (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Успешный нью-йоркский бизнесмен Дэвид Миллер находится в Мексике, когда ему поступает видеозвонок. На экране Миллер видит, как неизвестные нападают на его жену и ребенка и увозят их с собой. Поскольку надежды на мексиканскую полицию мало, Миллер берет дело в свои руки.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
3.9 IMDb
- Режиссёр
Люк
Госс
- Актёр
Люк
Госс
- Актёр
Роберт
Дави
- ПдАктриса
Патрисия
де Леон
- ЖСАктриса
Жанетт
Самано
- ДФАктёр
Дэвид
Фернандес
- ТБАктриса
Тоня
Бордо
- ДКАктёр
Джек
Карлайл
- ЛГАктёр
Луис
Гатика
- БПАктриса
Барбарелла
Пардо
- АМАктёр
Ален
Мора
- Сценарист
Люк
Госс
- МБПродюсер
Малик
Барнхардт
- Продюсер
Люк
Госс
- ШЛПродюсер
Ширли
Льюис
- АНХудожник
Астрид
Нерио
- ХРОператор
Хорхе
Роман