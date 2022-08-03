Твой ход
Wink
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Твой ход
7.22017, Your Move
Триллер, Драма95 мин18+

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Твой ход (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Успешный нью-йоркский бизнесмен Дэвид Миллер находится в Мексике, когда ему поступает видеозвонок. На экране Миллер видит, как неизвестные нападают на его жену и ребенка и увозят их с собой. Поскольку надежды на мексиканскую полицию мало, Миллер берет дело в свои руки.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
3.9 IMDb