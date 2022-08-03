Творцы снов (фильм, 2020) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Анимационная сказка о девочке, которая попала в закулисье сновидений и начала этим злоупотреблять. Родители маленькой Нины давно развелись. Теперь она живет с отцом, а к ним домой заселяется его новая возлюбленная с дочкой Дженни. Отношения девочек сразу же не задались. Особенно Дженни возненавидела грызуна Вигго, от которого хочет немедленно избавиться. Все меняется, когда Нина пробирается в дыру в своем сне и натыкается на Гаффа, который отвечает за ее грезы. Он не рад такой встрече, но слишком привязан к девочке, чтобы сразу ее прогнать. Так Нина узнает, как сновидения могут влиять на людей. Тут ей в голову приходит хитрый план — изменить сон Дженни, чтобы та перестала быть такой вредной и злой. Но чем больше Нина пытается исправить Дженни, тем непредсказуемее становятся последствия. Их вы сможете увидеть, когда будете смотреть онлайн мультфильм 2020 года «Творцы снов» в сервисе Wink в хорошем качестве.
СтранаДания
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
- КХРежиссёр
Ким
Хаген Йенсен
- ТЗРежиссёр
Тонни
Зинк
- ЭКАктриса
Эмили
Коппель
- КВАктриса
Каролин
Ведель
- РБАктёр
Расмус
Ботофт
- МБАктёр
Мартин
Бух
- ДХАктриса
Дитте
Хансен
- МКАктёр
Мортен
Камук Андерсен
- СХАктёр
Стиг
Хоффмайер
- АВАктриса
Альберта
Виндинг
- МЛАктриса
Миа
Лердам
- КХСценарист
Ким
Хаген Йенсен
- НСПродюсер
Нюнне
Силин
- СППродюсер
Сунит
Парех
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ЮВАктёр дубляжа
Юрий
Высоцкий