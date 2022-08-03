Творцы снов (фильм, 2020) смотреть онлайн

Анимационная сказка о девочке, которая попала в закулисье сновидений и начала этим злоупотреблять. Родители маленькой Нины давно развелись. Теперь она живет с отцом, а к ним домой заселяется его новая возлюбленная с дочкой Дженни. Отношения девочек сразу же не задались. Особенно Дженни возненавидела грызуна Вигго, от которого хочет немедленно избавиться. Все меняется, когда Нина пробирается в дыру в своем сне и натыкается на Гаффа, который отвечает за ее грезы. Он не рад такой встрече, но слишком привязан к девочке, чтобы сразу ее прогнать. Так Нина узнает, как сновидения могут влиять на людей. Тут ей в голову приходит хитрый план — изменить сон Дженни, чтобы та перестала быть такой вредной и злой. Но чем больше Нина пытается исправить Дженни, тем непредсказуемее становятся последствия. Их вы сможете увидеть, когда будете смотреть онлайн мультфильм 2020 года «Творцы снов» в сервисе Wink в хорошем качестве.

