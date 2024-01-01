Творец слёз (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Ника выросла в приюте, из которого всегда мечтала выбраться. Когда ей исполняется 17, ее желание наконец сбывается, и её удочеряет семья Миллиганов. Однако она не единственная, кто покидает приют с этими людьми, Миллиганы также усыновляют другого воспитанника приюта — Ригеля. Этот юноша полон противоречий: у него чарующая ангельская внешность, но за ней кроется тёмная злая натура.



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