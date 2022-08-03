Туз (фильм, 1981) смотреть онлайн
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О фильме
Комедия с Адриано Челентано, где он играет одаренного игрока в карты, который с того света помогает своей вдове наладить жизнь. Туз — известный шулер, поклявшийся завязать с ремеслом в день свадьбы. Правда, тогда же он узнает, что в город приехал Марселец — другая легенда азартных игр. Не сумев устоять перед искушением, Туз уговаривает жену отпустить его на одну последнюю игру и не оставляет противнику шанса на победу. Однако Марселец не может смириться с поражением и нанимает киллера, чтобы убрать Туза. Умерев, главный герой становится призраком, видеть которого может только его вдова. Теперь он пытается помочь ей найти подходящего мужа, а заодно — отомстить за свою смерть. Получится ли у него, вы сможете узнать, если будете смотреть фильм 1981 года «Туз» онлайн в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ФКРежиссёр
Франко
Кастеллано
- ДМРежиссёр
Джузеппе
Моччиа
- Актёр
Адриано
Челентано
- ЭФАктриса
Эдвиж
Фенек
- РСАктёр
Ренато
Сальватори
- СКАктриса
Сильва
Кошина
- ПСАктёр
Пиппо
Сантонастасо
- ДМАктёр
Джанни
Маньи
- МДАктёр
Мемо
Диттонго
- ЭВАктриса
Элизабетта
Вивиани
- ДКАктёр
Дино
Кассио
- СГАктёр
Сандро
Гиани
- ФКСценарист
Франко
Кастеллано
- ДМСценарист
Джузеппе
Моччиа
- МЧПродюсер
Марио
Чекки Гори
- Продюсер
Витторио
Чекки Гори
- АСМонтажёр
Антонио
Сичильяно
- ДМКомпозитор
Детто
Мариано