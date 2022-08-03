Туз (фильм, 1981) смотреть онлайн

Комедия с Адриано Челентано, где он играет одаренного игрока в карты, который с того света помогает своей вдове наладить жизнь. Туз — известный шулер, поклявшийся завязать с ремеслом в день свадьбы. Правда, тогда же он узнает, что в город приехал Марселец — другая легенда азартных игр. Не сумев устоять перед искушением, Туз уговаривает жену отпустить его на одну последнюю игру и не оставляет противнику шанса на победу. Однако Марселец не может смириться с поражением и нанимает киллера, чтобы убрать Туза. Умерев, главный герой становится призраком, видеть которого может только его вдова. Теперь он пытается помочь ей найти подходящего мужа, а заодно — отомстить за свою смерть. Получится ли у него, вы сможете узнать, если будете смотреть фильм 1981 года «Туз» онлайн в видеосервисе Wink.

