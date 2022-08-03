Турецкий для начинающих (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.02012, Türkisch für Anfänger
Комедия104 мин18+
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О фильме
Лена - не особо довольная своей жизнью 19-летняя девушка, которой приходится спорить не только со своей матерью, нетрадиционным психотерапевтом, но и со своим бойфрендом, который хочет больше, чем она желает ему дать. Лена хочет только, чтобы все оставили ее в покое, но этого, конечно, не происходит. Напротив, ее мать дарит своей унылой дочери путешествие в Таиланд.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- БДРежиссёр
Бора
Дагтекин
- ЙПАктриса
Йозефина
Пройсс
- ЭМАктёр
Элиас
М’Барек
- АШАктриса
Анна
Штиблих
- АМАктёр
Аднан
Марал
- Актриса
Пега
Феридони
- АТАктёр
Арнел
Тачи
- ККАктриса
Катарина
Каали
- НРАктёр
Ник
Ромео Рейманн
- ФЛАктёр
Фредерик
Лау
- СГАктриса
Соня
Герхардт
- БДСценарист
Бора
Дагтекин
- КБПродюсер
Кристиан
Бекер
- МРПродюсер
Мари
Рехберг
- ЛОПродюсер
Лена
Олбрич
- АКПродюсер
Анджело
Колагросси
- ТБОператор
Торстен
Бройер
- МБКомпозитор
Михаэль
Бекманн
- ХМКомпозитор
Хайко
Майле