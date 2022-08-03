Турецкий для начинающих
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Турецкий для начинающих

Турецкий для начинающих (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.02012, Türkisch für Anfänger
Комедия104 мин18+

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О фильме

Лена - не особо довольная своей жизнью 19-летняя девушка, которой приходится спорить не только со своей матерью, нетрадиционным психотерапевтом, но и со своим бойфрендом, который хочет больше, чем она желает ему дать. Лена хочет только, чтобы все оставили ее в покое, но этого, конечно, не происходит. Напротив, ее мать дарит своей унылой дочери путешествие в Таиланд.

Страна
Германия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Турецкий для начинающих»