Турецкий для начинающих (фильм, 2012) смотреть онлайн

Лена - не особо довольная своей жизнью 19-летняя девушка, которой приходится спорить не только со своей матерью, нетрадиционным психотерапевтом, но и со своим бойфрендом, который хочет больше, чем она желает ему дать. Лена хочет только, чтобы все оставили ее в покое, но этого, конечно, не происходит. Напротив, ее мать дарит своей унылой дочери путешествие в Таиланд.

