Турбо пацан
Wink
Фильмы
Турбо пацан
6.82014, Turbo Kid
Фантастика, Комедия92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Турбо пацан (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

1997 год, постапокалипсис. Примерив на себя образ своего любимого героя комиксов, парнишка должен спасти новую странноватую подружку и положить конец правлению безумного тирана на просторах выжженных пустошей.

Страна
США, Канада, Новая Зеландия
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Турбо пацан»