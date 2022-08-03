Турбо пацан (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
1997 год, постапокалипсис. Примерив на себя образ своего любимого героя комиксов, парнишка должен спасти новую странноватую подружку и положить конец правлению безумного тирана на просторах выжженных пустошей.
СтранаСША, Канада, Новая Зеландия
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ФСРежиссёр
Франсуа
Симар
- АВРежиссёр
Анук
Висселль
- ЙВРежиссёр
Йоанн-Карл
Висселль
- МЧАктёр
Манро
Чэмберс
- ЛЛАктриса
Лоранс
Лебёф
- МААктёр
Майкл
Айронсайд
- ЭРАктёр
Эдвин
Райт
- АДАктёр
Аарон
Джеффри
- РОАктёр
Романо
Орцари
- ОЛАктриса
Орфи
Ладосье-Нгуен
- СЛАктёр
Стив
Леонард
- ИКАктёр
Ив
Корбелл
- ИМАктёр
Ивэн
Манукян
- АВСценарист
Анук
Висселль
- ФССценарист
Франсуа
Симар
- ЙВСценарист
Йоанн-Карл
Висселль
- ЭЖПродюсер
Энн-Мари
Желина
- АТПродюсер
Ант
Тимпсон
- Актёр дубляжа
Сергей
Беляев
- МПАктриса дубляжа
Марианна
Покровская
- СУАктёр дубляжа
Сергей
Ушаков
- АИАктёр дубляжа
Александр
Иванков
- СЛХудожник
Сильвен
Лемэтр
- ЛХМонтажёр
Люк
Хэй
- ЖБОператор
Жан-Филипп
Бернье
- ЖБКомпозитор
Жан-Филипп
Бернье
- ЖЛКомпозитор
Жан-Николя
Люпи