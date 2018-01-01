Wink
Фильмы
Тур де Шанс
Актёры и съёмочная группа фильма «Тур де Шанс»

Режиссёры

Лоран Тюэль

Laurent Tuel
Режиссёр

Актёры

Кловис Корнийяк

Clovis Cornillac
АктёрFrançois Nouel
Були Ланнерс

Bouli Lanners
АктёрRémi Pletinckx
Ари Абиттан

Ary Abittan
АктёрTony Agnello
Брюно Лоше

Bruno Lochet
АктёрPierre Bojean
Элоди Буше

Élodie Bouchez
АктрисаSylvie Nouel
Андре Маркон

André Marcon
АктёрDaniel Lafarge
Дуду Маста

Doudou Masta
АктёрAme Strong

Сценаристы

Йохан Леви

Yohan Levy
Сценарист

Продюсеры

Оливье Дельбоск

Olivier Delbosc
Продюсер
Марк Миссонье

Marc Missonnier
Продюсер

Операторы

Жиль Порте

Gilles Porte
Оператор

Композиторы

Андре Манукян

André Manoukian
Композитор