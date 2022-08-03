Тур де Шанс
Wink
Фильмы
Тур де Шанс

Тур де Шанс (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, La grande boucle
Комедия, Спортивный90 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

От Франсуа уходит жена, считая его трусом и неудачником. Будучи большим фанатом Тур де Франс, Франсуа решает исполнить детскую мечту и отправляется по маршруту знаменитой велогонки за день до официального начала соревнований. Вдохновленные его вызовом брошенным официальному спорту, вскоре к нему присоединяются и другие любители. Теперь Франсуа готов соперничать в популярности с самим Тони Агнело, своим кумиром и фаворитом гонки.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.0 IMDb