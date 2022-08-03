От Франсуа уходит жена, считая его трусом и неудачником. Будучи большим фанатом Тур де Франс, Франсуа решает исполнить детскую мечту и отправляется по маршруту знаменитой велогонки за день до официального начала соревнований. Вдохновленные его вызовом брошенным официальному спорту, вскоре к нему присоединяются и другие любители. Теперь Франсуа готов соперничать в популярности с самим Тони Агнело, своим кумиром и фаворитом гонки.

