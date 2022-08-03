Тур де Шанс (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, La grande boucle
Комедия, Спортивный90 мин12+
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О фильме
От Франсуа уходит жена, считая его трусом и неудачником. Будучи большим фанатом Тур де Франс, Франсуа решает исполнить детскую мечту и отправляется по маршруту знаменитой велогонки за день до официального начала соревнований. Вдохновленные его вызовом брошенным официальному спорту, вскоре к нему присоединяются и другие любители. Теперь Франсуа готов соперничать в популярности с самим Тони Агнело, своим кумиром и фаворитом гонки.
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.0 IMDb