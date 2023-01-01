Тупик
Wink
Фильмы
Тупик
8.21937, Dead End
Драмы, Криминал91 мин18+

Тупик (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Десять лет не был в родном городе Мартин по прозвищу Детское личико. За это время он стал солидным гангстером с соответствующим послужным списком (ограбления, убийства) и характерными внешними приметами (дорогой прикид, пачки долларов и пистолет в кармане).

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb