Тупик (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Десять лет не был в родном городе Мартин по прозвищу Детское личико. За это время он стал солидным гангстером с соответствующим послужным списком (ограбления, убийства) и характерными внешними приметами (дорогой прикид, пачки долларов и пистолет в кармане).
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- УУРежиссёр
Уильям
Уайлер
- ССАктриса
Сильвия
Сидни
- ДМАктёр
Джоэл
МакКри
- ХБАктёр
Хамфри
Богарт
- УБАктриса
Уэнди
Барри
- КТАктриса
Клер
Тревор
- АДАктёр
Аллен
Дженкинс
- ММАктриса
Марджори
Майн
- БХАктёр
Билли
Хэлоп
- ХХАктёр
Ханц
Холл
- БДАктёр
Бобби
Джордан
- ЛХСценарист
Лиллиан
Хеллман
- СКСценарист
Сидни
Кингсли
- СГПродюсер
Сэмюэл
Голдуин
- ГТОператор
Грегг
Толанд
- АНКомпозитор
Альфред
Ньюман