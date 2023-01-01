Тупик (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Десять лет не был в родном городе Мартин по прозвищу Детское личико. За это время он стал солидным гангстером с соответствующим послужным списком (ограбления, убийства) и характерными внешними приметами (дорогой прикид, пачки долларов и пистолет в кармане).



Тупик смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.