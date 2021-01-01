Тук-тук (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Два трупа, три незнакомца, куча денег — нет пути назад. Триллер «Тук-тук» — фильм 2021 года из Китая, объединивший в себе юмор и напряженную детективную интригу.



Муниципалитет Чунцин. В жилой комплекс проникает вор Ли и взламывает дверь в квартиру № 307. К сожалению, внутри не находится ничего хоть сколько-нибудь ценного, а через несколько минут туда заходят мужчина и женщина. Пытаясь спрятаться, Ли сильно ударяется головой и теряет сознание. Очнувшись, Ли оказывается в еще более незавидной ситуации: женщина мертва, мужчина убит, а внезапно заглянувший в квартиру курьер Ма Минлян вполне может оказаться жестоким преступником. Кроме того, в квартире запрятаны несколько мешков с купюрами и заперт связанный незнакомец с кляпом во рту.



Как объяснить все произошедшее и кому на самом деле принадлежат деньги, вы узнаете, когда будете смотреть «Тук-тук», фильм 2021 года онлайн на Wink.



Тук-тук смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.