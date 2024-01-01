Цветняшки! Необычные истории
Wink
Детям
Цветняшки! Необычные истории
9.12024, Цветняшки! Необычные истории
Мультфильмы57 мин0+

Цветняшки! Необычные истории (мультфильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм "Цветняшки! Необычные истории" - Цыпленок Пи, Волчонок У, Лисенок Айяяй, Котенок Мур и Зайчонок Скок сталкиваются с необычным: мама не приготовила завтрак, из мороженного только пломбир, а хочется разных вкусов. Нужно срочно превратиться в папу - что делать? Нашли одну монету, а для покупки карусели нужно намного больше. Смотрите новый фильм Цветняшек и учитесь нестандартно мыслить! Цветняшки о важном с любовью.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы

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