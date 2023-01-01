Цвет граната
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Цвет граната

Цвет граната (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

8.01968, Цвет граната
Драмы, Советские69 мин18+

Сюжет

Символический рассказ о жизни и внутреннем мире армянского поэта Саят-Новы — знаковый фильм в карьере режиссера Сергея Параджанова. Саят-Нова жил в XVIII веке и прославился своей любовной лирикой. Несмотря на то, что еще юношей он интересовался поэзией, сперва он стал ткачом, и лишь потом — музыкантом и певцом, чарующим окружающих своими сочинениями. Он завоевал признание при дворе, а после был изгнан в монастырь. Сергей Параджанов, вдохновившись жизнью и творчеством Саят-Новы, показывает его внутренний мир через живописные образы и символы, предоставляя зрителю свободу интерпретации. Смотреть фильм «Цвет граната» (1968) можно в хорошем качестве онлайн в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Советские, Исторические, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цвет граната»

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