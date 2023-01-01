Цвет граната (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Символический рассказ о жизни и внутреннем мире армянского поэта Саят-Новы — знаковый фильм в карьере режиссера Сергея Параджанова. Саят-Нова жил в XVIII веке и прославился своей любовной лирикой. Несмотря на то, что еще юношей он интересовался поэзией, сперва он стал ткачом, и лишь потом — музыкантом и певцом, чарующим окружающих своими сочинениями. Он завоевал признание при дворе, а после был изгнан в монастырь. Сергей Параджанов, вдохновившись жизнью и творчеством Саят-Новы, показывает его внутренний мир через живописные образы и символы, предоставляя зрителю свободу интерпретации. Смотреть фильм «Цвет граната» (1968) можно в хорошем качестве онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаСССР
КачествоFull HD
ЖанрыСоветские, Исторические, Драмы
Рейтинг
- СПРежиссёр
Сергей
Параджанов
- СЧАктриса
Софико
Чиаурели
- МААктёр
Мелкоп
Алексаян
- ВГАктёр
Вилен
Галстян
- ГГАктёр
Георгий
Гегечкори
- СБАктёр
Спартак
Багашвили
- МДАктриса
Медея
Джапаридзе
- ОМАктёр
Ованес
Минасян
- ЮААктёр
Юрий
Амирян
- ИБАктёр
И.
Бабаян
- МБАктриса
Медея
Бибилейшвили
- СПСценарист
Сергей
Параджанов
- ССценарист
Саят-Нова
- СПХудожник
Сергей
Параджанов
- ЕАХудожница
Елена
Ахвледиани
- МАХудожник
Михаил
Аракелян
- СПМонтажёр
Сергей
Параджанов
- СЮМонтажёр
Сергей
Юткевич
- СШОператор
Сурен
Шахбазян
- ТМКомпозитор
Тигран
Мансурян