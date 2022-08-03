Цивилизация
Wink
Фильмы
Цивилизация
4.82020, Undergods
Фантастика, Драма88 мин18+

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Цивилизация (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Несколько переплетающихся историй из фантастического мира: два сборщика трупов объезжают полуразрушенный город в дверь к пожилой паре, в одиночестве проживающей в новом многоэтажном доме, стучится незнакомец отец рассказывает маленькой дочке на ночь сказку о жадном бизнесмене, который получает необычное предложение.

Страна
Эстония, Бельгия, Сербия, Великобритания, Швеция
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цивилизация»