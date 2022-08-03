Цивилизация (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Несколько переплетающихся историй из фантастического мира: два сборщика трупов объезжают полуразрушенный город в дверь к пожилой паре, в одиночестве проживающей в новом многоэтажном доме, стучится незнакомец отец рассказывает маленькой дочке на ночь сказку о жадном бизнесмене, который получает необычное предложение.
СтранаЭстония, Бельгия, Сербия, Великобритания, Швеция
ЖанрФантастика, Драма
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЙМАктёр
Йохан
Майерс
- ГРАктёр
Геза
Рёриг
- МГАктёр
Майкл
Гулд
- ХКАктриса
Хейли
Кармайкл
- Актёр
Нед
Деннехи
- ХААктёр
Халид
Абдалла
- ЭГАктёр
Эрик
Годон
- ТРАктриса
Таня
Рейнольдс
- ТМАктёр
Тайг
Мерфи
- ЯБАктёр
Ян
Бейвут
- МБПродюсер
Мэри
Бурк
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- ДРОператор
Дэвид
Рэдекер