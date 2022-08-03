Цивилизация (фильм, 2020) смотреть онлайн

Несколько переплетающихся историй из фантастического мира: два сборщика трупов объезжают полуразрушенный город в дверь к пожилой паре, в одиночестве проживающей в новом многоэтажном доме, стучится незнакомец отец рассказывает маленькой дочке на ночь сказку о жадном бизнесмене, который получает необычное предложение.

