7.82021, Dark Web: Cicada 3301
Боевики, Комедии100 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Цикада 3301: Квест для хакера (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Этот квест «взорвал» даркнет в 2012 году. Пройти его могут лишь избранные — те, кто разгадают загадки, разбросанные по всему миру. Цель теста — найти людей с поистине высоким интеллектом. Авторы — анонимы под ником Цикада 3301 — могут быть кем угодно: от кибер-гиков до представителей спецслужб. Что ждет игроков в финале? Гениальный хакер Коннор и его друзья пускаются по цифровому следу Цикады в поисках ответов, но агенты АНБ намерены опередить их.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.0 IMDb
- АРРежиссёр
Алан
Ричсон
- ДКАктёр
Джек
Кеси
- Актриса
Конор
Лесли
- Актёр
Рон
Фанчес
- АРАктёр
Алан
Ричсон
- АААктёр
Андреас
Апергис
- Актёр
Кристен
Холден-Рид
- АЧАктриса
Алисса
Читэм
- РМАктёр
Рон
Мустафа
- КХАктриса
Консетиа
Хэмилтон
- ВСАктриса
Виктория
Сноу
- АРСценарист
Алан
Ричсон
- ДМСценарист
Джошуа
Монткам
- КБПродюсер
Карл
Бейер
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ДМХудожница
Диана
Магнус
- СШКомпозитор
Сергей
Штерн