Цикада 3301: Квест для хакера (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Этот квест «взорвал» даркнет в 2012 году. Пройти его могут лишь избранные — те, кто разгадают загадки, разбросанные по всему миру. Цель теста — найти людей с поистине высоким интеллектом. Авторы — анонимы под ником Цикада 3301 — могут быть кем угодно: от кибер-гиков до представителей спецслужб. Что ждет игроков в финале? Гениальный хакер Коннор и его друзья пускаются по цифровому следу Цикады в поисках ответов, но агенты АНБ намерены опередить их.



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