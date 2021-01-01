Цикада 3301: Квест для хакера
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Цикада 3301: Квест для хакера
7.82021, Dark Web: Cicada 3301
Боевики, Комедии100 мин18+
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Цикада 3301: Квест для хакера (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Этот квест «взорвал» даркнет в 2012 году. Пройти его могут лишь избранные — те, кто разгадают загадки, разбросанные по всему миру. Цель теста — найти людей с поистине высоким интеллектом. Авторы — анонимы под ником Цикада 3301 — могут быть кем угодно: от кибер-гиков до представителей спецслужб. Что ждет игроков в финале? Гениальный хакер Коннор и его друзья пускаются по цифровому следу Цикады в поисках ответов, но агенты АНБ намерены опередить их.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цикада 3301: Квест для хакера»

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