Церемония введения в зал славы рок-н-ролла 2021 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Запись 36-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. В 2021 году почетный список официальных небожителей пополнили группа Foo Fighters, певица Кэрол Кинг, панк-коллектив Go-Go’s, рэпер Jay-Z, музыкант Тодд Рандгрен и Тина Тернер (которую представит актриса Анджела Бассетт, ранее сыгравшая поп-легенду в фильме «На что способна любовь»). Также в шоу можно будет увидеть Пола Маккартни, Тейлор Свифт, Дрю Берримор и многих других видных деятелей и деятельниц шоу-бизнеса. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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