Цепной пес (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.22009, Junkyard Dog
Ужасы, Криминал93 мин18+
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О фильме
Серийный маньяк-каннибал похищает свою десятую жертву в ночь на Хэллоуин. Одра Бакмэн всеми силами пытается выжить в плену насильника. Единственной надеждой Одры на спасение из ада становится Саманта Детередж, блестящий агент ФБР, которая в одиночку пытается спасти пропавшую девушку.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.8 IMDb
- КБРежиссёр
Ким
Басс
- ИКАктёр
Иннис
Кэйси
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- ГСАктриса
Галадриэль
Стинман
- Актёр
Брэд
Дуриф
- ДКАктёр
Джон
Капелос
- МПАктёр
Макс
Перлман
- ДФАктёр
Джерри
Фостер
- ДШАктриса
Джейд
Шапиро
- ДСАктриса
Джорджия
Саймон
- ХХАктёр
Халливуд
Хёрд
- КБСценарист
Ким
Басс
- КАПродюсер
Кевин
Александр Хёрд
- ДШПродюсер
Дианна
Шапиро
- ЛХПродюсер
Лиза
Хэмил
- ДДХудожник
Джейми
ДиДоменико
- МПМонтажёр
Майкл
Перл
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй