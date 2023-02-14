Цепной пес
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Цепной пес

Цепной пес (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.22009, Junkyard Dog
Ужасы, Криминал93 мин18+

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О фильме

Серийный маньяк-каннибал похищает свою десятую жертву в ночь на Хэллоуин. Одра Бакмэн всеми силами пытается выжить в плену насильника. Единственной надеждой Одры на спасение из ада становится Саманта Детередж, блестящий агент ФБР, которая в одиночку пытается спасти пропавшую девушку.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Триллер
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цепной пес»