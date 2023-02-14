Цепной пес (фильм, 2009) смотреть онлайн

Серийный маньяк-каннибал похищает свою десятую жертву в ночь на Хэллоуин. Одра Бакмэн всеми силами пытается выжить в плену насильника. Единственной надеждой Одры на спасение из ада становится Саманта Детередж, блестящий агент ФБР, которая в одиночку пытается спасти пропавшую девушку.

